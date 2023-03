Aggredì zio e vicino di casa: 24enne evade dai domiciliari e finisce in carcere

Continuava a uscire di casa malgrado fosse agli arresti domiciliari. Per questo C.A., 24enne di Ravello residente nella frazione Sambuco, è ora nella casa circondariale di Salerno-Fuorni. Ieri pomeriggio i carabinieri della Compagnia di Amalfi, diretti dal capitano Umberto D'Angelantonio, hanno dato esecuzione a un'ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Salerno che sostituisce la misura attenuata con il carcere.

Le accuse

Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era stato arrestato lo scorso 10 febbraio per resistenza a pubblico ufficiale dopo l'aggressione allo zio e a un vicino di casa. Quel pomeriggio si era recato presso l'abitazione dello zio sferrando violenti colpi di martello alla porta d'ingresso nel tentativo di sfondarla. Non riuscendoci, con agilità, si era arrampicato al balcone avendo accesso all'appartamento, ferendo l'uomo alla mano e facendo male anche a un vicino di casa. C.A. aveva intenzione di insediare un allevamento di conigli all'interno della cantina nelle disponibilita' dello zio che riteneva fosse di sua proprietà. Il rito direttissimo dell'11 febbraio convalidò l'arresto del giovane. Per lui, padre di una bambina di pochi mesi, si tratta dell'ultima intemperanza dopo aver collezionato una serie di episodi specifici di sregolatezze e violazioni. Durante il periodo di detenzione domiciliare il giovane è stato visto alla guida della sua bicicletta, per le strade di Ravello. A Fuorni C.A. resterà in attesa della celebrazione del processo a suo carico dopo il rinvio dello scorso 23 febbraio.