Avvolto dalle fiamme mentre pota le piante di limone: ustionato 50enne a Ravello

Momenti di paura, nel tardo pomeriggio di ieri, in Costiera Amalfitana, dove un 50enne di Ravello è stato improvvisamente avvolto dalle fiamme mentre – secondo una prima ricostruzione – stava per disinfettare con alcool e fuoco delle forbici per la potatura di alcune piante di limone infette.

I soccorsi

Qualcosa, però, non ha funzionato nel modo giusto. Numerose le ustioni riportante dall’uomo in varie parti del corpo. Immediata la corsa al pronto soccorso di Castiglione di Ravello dove, dopo le prime cure, i medici hanno disposto il trasporto in eliambulanza al Centro Grandi Ustionati “Cardarelli” di Napoli dov’è tuttora ricoverato. Le sue condizioni di salute non sarebbero gravi.