Colta da malore durante i rilievi per un incidente: agente finisce al pronto soccorso

Ore di apprensione, ieri pomeriggio, a Ravello, dove l’agente della Polizia Locale, Enza Di Pasquale, è stata colta da un improvviso malore mentre effettuava i rilievi post incidente per il ribaltamento di un’auto lungo la Strada Provinciale 1. La donna, impegnata per più ore con altri due agenti della polizia locale di Ravello-Tramonti, probabilmente per l’eccessiva calura registrata oggi, ha dovuto ricorrere alle cure del Pronto Soccorso Costa d’Amalfi.

Il messaggio

Immediati gli “auguri di pronta guarigione” da parte del sindaco di Ravello Paolo Vuilleumier: “Un grazie all’intero corpo di polizia che si è prodigato per dare assistenza alla collega ed assicurare il regolare svolgimento dei servizi di vigilanza sul territorio, oltre i propri turni di lavoro. Un grazie dall’ Amministrazione comunale per lo spirito di gruppo e l’attaccamento al proprio lavoro. Un lavoro essenziale e complesso a servizio della comunità”.