Prende a schiaffi agente municipale che sta per multarlo: arrestato autista a Ravello

Aggressione, resistenza, oltraggio e lesioni a pubblico ufficiale. E' stato tratto in arresto, su disposizione del pm di Salerno, P.G., 56enne autista di Amalfi che intorno alle 12.30 di oggi ha aggredito un'agente di Polizia Locale a Ravello. L'agente, una donna, stava per elevare una contravvenzione all'autista che aveva violato il regolamento comunale.

Il fatto

L'uomo, che a bordo aveva alcuni clienti stranieri, ha reagito prima verbalmente, poi con uno schiaffo a mano aperta al volto del vigile urbano, provocandone la caduta al suolo. I carabinieri hanno fermato l'uomo, comunicando quanto avvenuto al pubblico ministero il quale ha deciso per la misura cautelare. L'uomo trascorrerà la notte ai domiciliari e domani sarà sottoposto a rito direttissimo presso il Tribunale di Salerno. Intanto Prefetto e Questore di Salerno hanno convocato per lunedì prossimo i responsabili dei corpi di Polizia Locale della Costa d'Amalfi, dopo la richiesta avanzata circa due giorni fa dall'organizzazione sindacale provinciale Cisl - Funzione pubblica di Salerno di un incontro urgente per le continue aggressioni verificatesi ai danni di personale della Polizia Locale in diversi comuni del salernitano.