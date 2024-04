Calci e pugni tra due dipendenti in un albergo, sul posto 118 e carabinieri

Litigio e botte tra due dipendenti, oggi pomeriggio, presso un albergo di Ravello come riporta il sito quotidianocostiera.it . I due sarebbero venuti alle mani per futili motivi, all'ingresso della hall. Uno dei due avrebbe sferrato una serie di pugni e calci verso il collega. Sul posto è giunta anche un'ambulanza del 118 e i carabinieri, per ricostruire la dinamica dei fatti. Non è escluso che la vicenda possa continuare con querele di parte.

L'episodio

Uno dei due uomini è stato soccorso da un'ambulanza del 118, a causa di contusioni e ferite riportate a seguito della scazzottata. Sempre secondo la testata online, sarebbe intervenuto in difesa di una collega, redarguita per un ritardo. Anche l'altra persona si è fatta refertare dal personale medico