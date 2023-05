Disagi a Ravello, dopo il tragico incidente: parte il servizio di trasporto pubblico sperimentale

Sarà attivo da domani, 15 maggio, in via sperimentale, un servizio di trasporto pubblico per venire incontro alle esigenze di cittadini ed ospiti di Ravello. In considerazione della grave situazione di emergenza venutasi a creare a seguito del tragico incidente sulla SR Ex 373 e in ragione delle restrizioni alla viabilità della carreggiata, è stato programmato il nuovo servizio con partenza e arrivo in via largo Boccaccio.

Ecco le informazioni nel dettaglio: