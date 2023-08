Colto da infarto durante il turno di lavoro: medico salvato dal collega

Era in servizio al pronto soccorso del Costa d'Amalfi di Ravello quando ha avvertito un improvviso malore. Aveva cominciato il suo turno di medico internista da tre ore e verso le 23 quell'insolito e persistente dolore toracico lo ha indotto a chiede l'intervento del collega col quale condivideva il turno di notte. L'elettrocardiogramma ha confermato che il dottore era stato colpito da un infarto.

La corsa al Ruggi

Il cardiologo Giuseppe Padula, ha provveduto, quindi, alla somministrazione della terapia farmacologica dedicata, attivando la rete IMA (Infarto Miocardico Acuto) dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno. Trasferito in tempi rapidi a bordo di un'ambulanza di Tipo A con rianimatore a bordo a Salerno, dopo la mezzanotte Sangiovanni è entrato in Emodinamica per essere sottoposto a intervento di angioplastica. L'operazione, complessa, è riuscita: il medico di Ravello resterà sotto osservazione presso l'Unità di Terapia Intensiva Cardiologica.