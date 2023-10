Addio all’architetto Claudia Trillo: i messaggi di cordoglio dei sindaci di Ravello e Roccapiemonte

Dolore a Salerno per la prematura scomparsa dell’architetto Claudia Trillo. E’ spirata, a 51 anni, nella notte tra domenica e lunedì, a Manchester, dove insegnava presso l'Università ma da mesi combatteva contro una brutta malattia. Al suo fianco, il papà Gerardo, la mamma Giuliana, l’ex marito Gianluigi Cassandra (già presidente del Consorzio Asi di Salerno) e l'adorata figlia Anna.

I messaggi dei sindaci

Il cordoglio del Comune di Ravello: “Il sindaco, Paolo Vuilleumier, e l'intera amministrazione comunale di Ravello, esprimono la loro vicinanza all'ingegnere Gerardo Trillo per la scomparsa di sua figlia, l'architetto Claudia Trillo, prematuramente strappata all'affetto dei suoi cari”. Anche il sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano esprime il proprio cordoglio per la scomparsa della ex Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale: "La dottoressa Trillo è stata protagonista di importanti progetti avviati insieme ai dipendenti dell’Utc ed era riuscita a portare avanti idee innovative per il rilancio di Roccapiemonte. Alla famiglia le condoglianze del primo cittadino".

Alla famiglia dell'architetto Trillo giungano le condoglianze della redazione di Salernotoday ed in particolare del giornalista Roberto Junior Ler