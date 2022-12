Muore il padre, dopo neanche mezz'ora anche il marito: dramma per una donna della Costiera

Dolore e sconcerto a Ravello dove una donna di 43 anni perde, nel giro di mezz’ora, sia il padre che il compagno. Una vera e propria tragedia che sconvolge oggi la Costiera Amalfitana.

Il dramma

La donna in questione riceve intorno alle 7.20 del mattino la telefonata della sorella che le comunica l’avvenuta morte del padre. Decide quindi di lasciare la figlia con il compagno (che dopo la raggiungerà) per recarsi al capezzale a Minori del genitore, le cui condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime ore. Alle 7.45, però, è la figlia a contattarla per dirle che il compagno era steso nel corridoio di casa e non rispondeva più. La 43enne, quindi, decide di tornare a casa, allerta subito i sanitari del 118, i quali però, una volta giunti sul posto, non possono fare altro che constatarne il decesso a causa di un malore fulminante. Un dramma familiare che, in queste ore, sta facendo il giro non solo di Ravello ma di tutta la Costiera.

Le esequie

L’ultimo saluto all'anziano ci sarà domani alle 9.30 nella Basilica di Santa Trofimena a Minori, mentre per l'uomo alle 15.30 nel Duomo di Ravello.