Bus precipitato: riaperta la strada provinciale 75 a Ravello, ma il traffico paralizza la "Costiera"

Dopo la conclusione delle operazioni di rimozione del bus precipitato lo scorso 8 maggio, la strada provinciale 75 è nuovamente transitabile. Lo annuncia l’amministrazione comunale di Ravello al termine dei lavori che sono stati effettuati negli ultimi giorni a seguito della tragedia in cui ha perso la vita Nicola Fusco. Questa mattina, inoltre, è crollato il costone roccioso lungo via Benedetto Croce, la strada che collega Salerno con Vietri sul Mare: il traffico è andato subito in tilt.

La denuncia

Intanto, proprio sui disagi alla viabilità che già si registrano in Costiera Amalfitana, arriva la denuncia social dell’imprenditore alberghiero di Praiano e presidente dell’Associazione per la Tutela delle Vittime della Strada Salvatore Gagliano: “La vergogna del traffico in Costiera e sempre al top. Non seconda a nessuno”. L’auspicio è che gli enti competenti intervengano per evitare caos e situazioni di pericolo soprattutto in vista della stagione estiva.