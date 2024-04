Un giovane di 25 anni originario di Ravello è stato arrestato dopo aver tentato di introdursi nell'abitazione della sua ex compagna a Scala, nonostante un divieto di avvicinamento già in vigore per precedenti episodi di violenza. La donna, madre della figlia dell'uomo, ha immediatamente allertato i carabinieri, temendo per la propria sicurezza, soprattutto dopo un incidente in febbraio durante il quale la sua auto era stata vandalizzata con scritte intimidatorie.

L'intervento

I militari sono intervenuti rapidamente, arrestando il 25enne e portandolo in caserma. Durante l'interrogatorio, l'uomo ha affermato di aver agito spinto dal desiderio di vedere la figlia. Ora si trova nel carcere di Fuorni, dove aveva già scontato una pena l'anno precedente per evasione dagli arresti domiciliari, resistenza a pubblico ufficiale e aggressione.