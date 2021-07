Ravello, turisti americani salvano una volpe in difficoltà

Intervento del servizio veterinario la notte scorsa a Ravello, in costiera Amalfitana, per il soccorso a una volpe in difficoltà. L'animale, arrivato in strada da una zona boschiva, aveva difficoltà a deambulare sulle zampe posteriori.

Il salvataggio

Sono stati due turisti americani di passaggio ad allertare i soccorsi. Sul posto sono giunti i carabinieri che hanno richiesto l'intervento del servizio veterinario della Asl. Il veterinario ha provveduto ad anestetizzare l'animale per traseferirlo all'ambulatorio di Maiori. Sottoposta alle terapie del caso, questa mattina la volpe è stata trasferita al centro recupero randagi a bordo di un'ambulanza veterinaria per altre indagini e cure.