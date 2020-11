Sorpresi a prendere il sole sulla spiaggia: scattano 6 multe a Ravello

Nonostante la zona rossa c’è chi, ancora oggi, preferisce trasgredire le norme restrittive in vigore. Questa mattina – riporta Il Vescovado – i carabinieri hanno sorpreso alcune persone che prendevano il sole sulla spiaggia di Castiglione nel comune di Ravello.

I controlli

Ad insospettirli la presenza di alcune automobili parcheggiate lungo la strada. Sembra che i presenti non si trovassero lì per attività sportive o per motivi di salute. Per sei di loro, residenti a Ravello e Scala, è scattata la sanzione amministrativa da 400 euro, con lo sconto del 30% se la pagheranno entro cinque giorni.