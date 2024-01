Nuova video-intervista all'Arcivescovo Bellandi: "Il razzismo? Denota ignoranza e debolezza umana"

Ritorna oggi, l’appuntamento dell’ultimo venerdì del mese con le video-interviste all’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, Sua Eccellenza Monsignor Andrea Bellandi. L’Arcivescovo in “9 minuti” ha fornito il bilancio sulla Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani conclusa ieri, 25 gennaio, soffermandosi poi sulla Giornata mondiale della Vita Consacrata, ma anche sull’invito alla preghiera rivolto da Papa Francesco alle Diocesi, in preparazione del Giubileo che si aprirà il 24 dicembre.

Le parole contro il razzismo

Infine, Monsignor Bellandi si è espresso sulla Giornata della Memoria delle vittime dell’Olocausto prevista domani (27 gennaio) e sulla necessità di contrastare il razzismo dilagante, considerando anche gli ultimi fatti di cronaca che hanno interessato il portiere del Milan, durante la sfida calcistica con l’Udinese. "E’ il paradosso dei tempi attuali: in un mondo più globalizzato, in fondo, si ha paura della diversità; ci si rinchiude nei nostri gruppi, nelle nostre etnie, quasi come se l’altro potesse rappresentare un fattore di pericolo per la nostra persona e il nostro popolo. Ogni forma di antisemitismo e razzismo - ha spiegato l'Arcivescovo - denota molta ignoranza e debolezza umana. Certamente, occorre prendere decisioni legislative forti, però come sappiamo queste non bastano. C’è bisogno, ancora una volta, di un lavoro capillare ed educativo: diffondere una mentalità dove non si possa neanche concepire il fatto che l’altro sia emarginato per questioni di razza, colore della pelle, lingua. Non è quello che noi cristiani, soprattutto, conosciamo, perché c’è un unico progetto sull’unica famiglia umana da parte di Dio e quindi tutti noi abbiamo la medesima dignità".