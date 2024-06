I vigili del fuoco hanno recuperato a Maiori un turista Argentino che si era perso nel tentativo di raggiungere il Sentiero degli Dei ed aveva allertato i soccorsi. Intervenuti immediatamente i caschi rossi del locale distaccamento per le ricerche, supportati dal Drago69, l'elicottero in forza al Nucleo di Pontecagnano. Individuato il disperso, è stato recuperato con il velivolo e trasportato al campo sportivo di Agerola dove è stato consegnato al 118 e alla Polizia Locale per eventuali controlli sanitari e il rientro al proprio alloggio. In buone condizioni comunque il turista.