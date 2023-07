Abolito il Reddito di Cittadinanza: ecco gli aiuti per le famiglie, l'ira della Cgil Salerno

Dopo lo stop del Governo al Reddito di Cittadinanza (era una delle promesse della campagna elettorale del 2022 poi vinta dal centrodestra) - comunicato a 169 mila cittadini con un sms dall’Inps - continuano le proteste da parte di molti ex percettori e delle sigle sindacali. Ma, chi ha bisogno del sostegno dello Stato per vivere non sarà completamente abbandonato. Le modifiche introdotte dal governo Meloni prevedono misure economiche di sostegno alternative al reddito, come l'assegno di inclusione e il supporto per la formazione lavoro, oltre alla card “Dedicata a te” pensata per gli acquisti alimentari.

I sostegni del Governo

Il reddito di inclusione: cos’è e a chi spetta

Stop al reddito di cittadinanza, via libera al reddito di inclusione, ma solo a partire dal 1° gennaio 2024. Si tratta di una misura di sostegno economico fino a 6.000 euro annui, cifra che sale fino a 7.560 euro se il nucleo familiare è composto da persone di età pari o superiore a 67 anni o da altri familiari in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza, pensata per chi decide di aderire a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa. Sarà erogata mensilmente, proprio come il reddito di cittadinanza, per un periodo continuativo non superiore ai 18 mesi (con possibilità di rinnovo per altri 12 mesi). Oltre all’assegno di inclusione si potrà ricevere anche un contributo per l'affitto dell'immobile di residenza fino a un massimo di 3.360 euro annui.

L’erogazione dell’assegno di inclusione è condizionata al possesso di requisiti di residenza, cittadinanza e soggiorno, con il contributo che varia in base all'Isee e alla situazione reddituale del beneficiario e del suo nucleo familiare. Il sussidio non potrà essere concesso a chi ha un Isee superiore a 9.360 euro o a chi si è licenziato negli ultimi 12 mesi. Escluso dal beneficio chi è sottoposto a misura cautelare o di prevenzione e chi ha sentenze definitive di condanna intervenute nei 10 anni precedenti la richiesta.

Da settembre 350 euro per la formazione e il lavoro

Chi non ha i requisiti per accedere al reddito di inclusione può puntare sul supporto per la formazione e il lavoro, una indennità da 350 euro al mese per chi decide di partecipare ad attività per l'attivazione nel mondo del lavoro. Comprende il servizio civile universale, i progetti utili alla collettività e quelli di tutela dei beni comuni, da svolgere presso il comune di residenza. È bene sottolineare che non si tratta di un lavoro vero e proprio con la pubblica amministrazione ma di un'attività volontaria gratuita. Il beneficio economico verrà erogato per tutta la durata della misura, fino a un massimo di 12 mensilità.

Può essere richiesto da chi ha tra i 18 e 59 anni, con un valore dell'Isee familiare non superiore a 6.000 euro, compresi i singoli componenti dei nuclei che percepiscono l'assegno di inclusione.

La carta per gli acquisti alimentari

C’è poi la carta 'Dedicata a te', un contributo economico per le famiglie più povere provate dall’inflazione. Si tratta di un aiuto fino a 382,50 euro erogato a nuclei familiari con Isee superiore a 15.000 euro. Verrà assegnato a partire da luglio 2023, attraverso una carta elettronica rilasciata da Poste italiane utilizzabile solo per gli acquisti di prima necessità. Per ricevere la card non è necessario presentare domanda: i beneficiari vengono individuati automaticamente.

La polemica a Salerno

Molto critica la Cgil di Salerno. “Dopo la comunicazione di sospensione del reddito di cittadinanza, l’unica speranza per migliaia di famiglie in povertà rimane l’essere prese in carico dai servizi sociali comunali, quei servizi sociali e quella presa in carico che il Governo ha sacrificato sull’altare di una presunta “occupabilità” che non tiene conto dei bisogni e delle fragilità delle persone” dichiara il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil Antonio Capezzuto: “A questo punto toccherà agli assistenti sociali e alla fragile rete dei servizi sociali dei Comuni, debole soprattutto al sud dove ci sono la maggioranza dei percettori del Rdc, confrontarsi con il disagio e la disperazione di molte persone che perdono l’unico reddito e che hanno solo poche settimane per non perdere il beneficio economico. Migliaia di domande davanti a poche unità di assistenti sociali e allo scarso personale dei servizi, a volte precario”.A Salerno i nuovi assistenti sociali nel 2023 dovranno essere 15. “Ma non basta a reggere un percorso di accompagnamento che necessità di risorse umane e soprattutto economiche. La brutta riforma del RDC sta lasciando senza sostegno migliaia e di persone e ne sta scaricando la responsabilità sulle lavoratrici e sui lavoratori dei servizi sociali. Per loro il già quotidiano rischio di un lavoro a contatto proprio con i più deboli e i più fragili, diventa così insostenibile, soprattutto per l’incapacità di rafforzare i servizi sociali, nonostante ci siano, da oltre due anni, i finanziamenti necessari per assumere migliaia di assistenti sociali e di altre figure professionali che sarebbero stati indispensabili per fronteggiare una situazione di questo tipo, figlia di un furore ideologico ed una approssimazione operativa che non possono pagare certo lavoratrici e lavoratori”. “Per la Cgil e la Fp Cgil è necessario prorogare il termine di 7 mesi per la sospensione del Reddito di Cittadinanza e dare modo alla popolazione in condizione di bisogno di essere presa in carico dai servizi comunali. Abbiamo bisogno di procrastinare i termini, così assurdi, assumere rapidamente il personale a tempo indeterminato necessario ed assicurare e garantire la formazione necessaria per dare le risposte necessarie ad un problema così grave come la povertà” conclude Capezzuto.