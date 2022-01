Percepivano il Reddito di Cittadinanza, ma non ne avevano diritto: denunciate due donne

Smascherate due “furbette” del Reddito di Cittadinanza tra Salerno ed i Picentini. I carabinieri di Olevano sul Tusciano, infatti, hanno denunciato a piede libero una donna polacca di 43 anni, J.K.B le sue iniziali, ed un’altra di 61 anni, residente a Salerno, C.E le sue iniziali, per frode.

I controlli

I miliari dell’Arma, affiancati dai dipendenti del settore servizi sociali del Comune, dopo aver ricevuto segnalazioni su una presunta situazione di disagio e degrado, hanno effettuato un controllo all’interno di un’abitazione di alcuni anziani, anche disabili. Le loro condizioni di vita, in realtà, erano piuttosto buone. Ma, nel corso di ulteriori accertamenti, hanno scoperto che la donna polacca percepiva il Reddito di Cittadinanza nonostante lo stipendio mensile superiore ai 1000 euro, oltre al vitto e all’alloggio; il suo compagno di Salerno (badante insieme a lei presso la stessa casa), invece, nonostante non percepisca il Reddito di Cittadinanza, risulta tuttora in carico, come figlio, nello stato di famiglia della 61enne di Salerno, che percepiva dunque il Reddito di Cittadinanza maggiorato. Al termine di tutti gli accertamenti, è stata informata l’Inps, che ha sospeso il beneficio economico ad entrambe.