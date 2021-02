Percepivano indebitamente Reddito di Cittadinanza e Disoccupazione: due denunce

Proseguono i controlli del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Salerno sui cittadini che percepiscono il Reddito di cittadinanza e l’Indennità di Disoccupazione.

I casi

Nelle ultime ore due persone sono state denunciate poiché avevano fruito, senza averne diritto, di prestazioni assistenziali erogate dall’Inps per un importo di circa 3mila euro. In particolare, nel corso di un accertamento, è emerso che un uomo che percepiva il Reddito di Cittadinanza aveva omesso di comunicare all’Inps la variazione reddituale proveniente da attività economica svolta in nero da un componente del proprio nucleo familiare, ottenendo così indebitamente un vantaggio economico. Inoltre, un lavoratore aveva percepito indebitamente l’indennità di disoccupazione (Naspi), omettendo di comunicare il suo stato occupazionale, lavorando in nero per un azienda. Le violazioni sono state comunicate all’Inps che ha revocato i singoli benefici ed ha avviato le procedure per il recupero delle somme indebitamente percepite.