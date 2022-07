Siano (Onmic): "Aiutiamo Salerno dando dignità a chi percepisce il Reddito"

“E’ sotto gli occhi di tutti che la città di Salerno stia vivendo un momento di difficoltà soprattutto per quanto riguarda la manutenzione ordinaria. L’amministrazione comunale si sta adoperando nel migliore dei modi facendo, concretamente, dei passi in avanti ma, come Onmic, ci permettiamo di fare una proposta altrettanto concreta”. È quanto afferma il presidente dell'Onmic, Vincenzo Siano, che interviene sulla questione Reddito di Cittadinanza.

Le parole di Siano

"È arrivato il momento - sottolinea Siano - di dare dignità a chi percepisce, a Salerno, il Reddito di Cittadinanza. I destinatari del sussidio economico, come previsto dal decreto governativo, devono dare la propria disponibilità a svolgere attività non retribuite 'in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni', mentre continuano la loro ricerca di un lavoro tramite i Centri per l’impiego. E allora, ad esempio, perché non dare loro la possibilità di fornire assistenza domiciliare alle persone anziane oppure di dare supporto a chi si occupa della manutenzione del verde pubblico? Il Comune di Salerno potrebbe farsi consegnare dall’Inps l’elenco dei percettori del Reddito di Cittadinanza per passare dalle parole ai fatti. Noi, come Onmic, siamo pronti a fare la nostra parte e a dare il nostro contributo”.