Rubano argenteria e gioielli per 100mila euro a Pellezzano: fermati dai Carabinieri, refurtiva recuperata

Hanno messo a segno un colpo a Pellezzano, portando via argenteria e orologi per un valore di circa 100mila euro, ma non l'hanno fatta franca e hanno dovuto rinunciare al loro bottino. Furto sventato, ieri sera, grazie ai carabinieri di Mercato San Severino guidati dal Colonnello Alessandro Cisternino ed in collaborazione con i militari della stazione di Pellezzano: cinque ladri, provenienti dall'hinterland napoletano e muniti, oltre che di oggetti da scasso, anche di vicetrasmittenti, avevano portato via argento ed una collezione di orologi in un appartamento di via Farina.

Il blitz

I Carabinieri, già impegnati a monitorare la zona, hanno scovato i cinque malviventi con i volti coperti che costeggiavano a piedi il torrente, lungo la strada sottostante alla statale: vistisi scoperti, i ladri, agevolati dal buio e dalla pioggia battente, hanno gettato addosso ai carabinieri i sacchi con la refurtiva e uno zaino con l'occorrente per lo scasso, per poi dileguarsi. Sono, dunque, fuggiti a bordo di un'auto di grossa cilindrata, ma i carabinieri sono già sulle loro tracce, grazie ad elementi utili alla loro identificazione. Sospiro di sollievo, intanto, per il proprietario della casa presa di mira, a cui è stato restituito tutto il materiale rubato.