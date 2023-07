Operazione "Terra dei fuochi": nell'attività impegnato anche il reggimento Guide di Salerno

Il reggimento "Cavvalleggeri Guide" di Salerno è stato impegnato nell'operazione dell'Esercito "Terra dei Fuochi". Durante tale operazione sono stati messi in atto una serie di controlli straordinari interforze, disposti dall'Incaricato per il contrasto ai reati ambientali nella regione Campania.

L'operazione

Nel corso dell'operazione state controllate varie attività imprenditoriali e commerciali, di cui una è stata posta sotto sequestro, sanzionate 8 persone, di cui una denunciata, sequestrati 3 veicoli e comminate sanzioni per circa 200mila euro. Gestione e smaltimento illecito dei rifiuti e degli scarti delle lavorazioni i reati contestati. Le attività sono state svolte in vari Comuni della provincia di Napoli e di Caserta con unità appartenenti al Raggruppamento "Campania" dell'Esercito, attualmente su base Reggimento “Cavalleggeri Guide”, ai Carabinieri, alla Polizia di Stato, alla Polizia Metropolitana, alla Polizia Municipale, alla Guardia di Finanza e all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi. L’Esercito Italiano impegnato nell'operazione "Terra dei Fuochi" nelle province di Napoli e Caserta, contribuisce quotidianamente, in concorso alle Forze dell'Ordine, al controllo del territorio per la prevenzione e il contrasto dei reati ambientali.