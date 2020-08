"Gli ospedali Covid sono vuoti? Che idiozia": De Luca risponde alle accuse dell'opposizione

Gli ospedali Covid sono vuoti? Che idiozia. È come dire alla Protezione Civile: perché avete le tende e le cucine da campo, i mezzi di soccorso, gli elicotteri, se non c’è il terremoto. Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

E' questa la risposta del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca, alle accuse da parte della Lega circa il fatto che i reparti Covid non siano operativi. Il presidente, infatti, ha spiegato che è necessario essere pronti all'emergenza onde evitare drammi e conseguenze peggiori in futuro, alla luce di quanto accaduto durante la fase I della pandemia. Da qui, la necessità di poter contare sugli ospedali Covid, pur non usandoli al momento tutti.