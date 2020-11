Covid, il Governo decide: cinque regioni in zona arancione, attesa per la Campania

Cinque regioni in area gialla passano in area arancione. Lo stabilisce l'ordinanza con la firma del ministro della Salute, Roberto Speranza - sulla base dei dati elaborati dalla Cabina di Regia che si è riunita oggi - in vigore a partire dall'11 novembre. Passeranno in area arancione le regioni Abruzzo, Basilicata, Liguria, Toscana e Umbria. Passa in area rossa la provincia di Bolzano. E' in atto un'ulteriore verifica dei dati epidemiologici che riguarderà tutte le altre Regioni d'Italia. Martedì 10 novembre sarà una giornata decisiva per la Campania, sulla base dei dati rilevati.

L'attesa

La decisione finale del Ministero della Salute è attesa da tutti. Arriverà martedì 10 novembre ma da fonti della Regione si apprende che la Campania sarebbe ancora in fascia gialla. La cabina di regia, infatti, avrebbe giudicato al momento stabile la situazione in Campania nell'ambito dell'emergenza Covid 19. L'indicazione sarà valutata ora dal ministero della Salute e una decisione definitiva sarà presa domani dal ministro della salute, Roberto Speranza. Al momento, infatti, nel panorama italiano la situazione dell'apparato sanitario campano viene considerata ancora in grado di reggere la classe più leggera in relazione ai contagi e al numero di ricoveri. Alla riunione di oggi, in rappresentanza della Campania ha partecipato Enrico Coscioni, consigliere del governatore Vincenzo De Luca per la sanità.

La petizione

Nel frattempo duecento medici campani hanno firmato un documento attraverso il quale chiedono al Governo di procedere con il lockdown. "La situazione è insostenibile", spiegano. Si sono rivolti attraverso una petizione al governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e al Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte.

L'elenco dei firmatari

Ecco l'elenco dei professionisti e il loro settore di riferimento nelle aziende di competenza.



