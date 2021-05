Capriglia di Pellezzano: presentate le reliquie di S. Antonio, S. Rita, S. Biagio e Beata Maria della Passione

Una domenica mattina da ricordare, a Pellezzano: alle ore 11 presso la Chiesa di S. Maria delle Grazie alla frazione Capriglia, il parroco don Luigi Pierri ha presentato ai fedeli le reliquie di S. Antonio, S. Rita, S. Biagio e Beata Maria della Passione. Alla celebrazione eucaristica, officiata da monsignor Gerardo Pierro, ha partecipato anche il sindaco Francesco Morra. A seguire, poi, c’è stata la riapertura del Parco Pubblico di via Spirito Santo sempre a Capriglia, che, da oggi, sarà di nuovo fruibile.

“Sento il dovere di ringraziare, in primis, don Luigi Pierri per aver presentato le reliquie dei Santi Antonio, Rita, Biagio e della Beata Maria della Passione. Un evento molto sentito dal popolo dei fedeli, che partecipano sempre con grande coinvolgimento alle manifestazioni liturgiche e di fede organizzate dalla Parrocchia S. Maria delle Grazie.

Tra l’altro, l’allentamento delle restrizioni anti-covid, ci ha permesso un altro graduale ritorno alla normalità con la riapertura del Parco Pubblico di via Spirito Santo. Un grazie a tutti per quello che stiamo facendo per la nostra Comunità”.