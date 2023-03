Non si ferma all'alt e rischia di investire alcuni pedoni: arrestato

Non si ferma all'alt e nel tentativo di fuggire rischia di investire alcuni pedoni. È successo a Salerno. A finire in manette M.F.E., arrestato per resistenza a pubblico ufficiale.

L'arresto

L'uomo, a bordo della sua moto, non si è fermato all'alt intimato dai carabinieri dandosi alla fuga per le strade cittadine mettendo a repentaglio l'incolumità dei passanti. Una volta raggiunto, è stato fermato e sottoposto a perquisizione, a seguito della quale è stato trovato in possesso di un quantitativo di circa 2 grammi di hashish.