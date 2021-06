Il gruppo regionale M5s dona respiratori agli ospedali di Roccadaspide e Polla

I macchinari sono stati acquistati col taglio degli stipendi. La consegna venerdì 11 giugno da parte del presidente della Commissione Aree Interne Cammarano: “Un contributo per ampliare l’offerta assistenziale in due presidi fondamentali per il territorio”

Venerdì 11 giugno il presidente della Commissione Aree Interne e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Cammarano, in rappresentanza del gruppo consiliare, sarà in visita agli ospedali di Roccadaspide e Polla, a cui donerà due respiratori acquistati destinando la cifra di 11.894.000 euro ricavata dal taglio degli stipendi del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle.

Il programma

Alle ore 10 il presidente della IV Commissione speciale sarà al presidio ospedaliero di Roccadaspide, dove incontrerà la dirigenza sanitaria. Alle ore 12 è previsto un incontro con i direttori di struttura dell’ospedale Luigi Curto di Polla. “Questa emergenza pandemica – sottolinea Cammarano - ci ha ricordato quanto ancora c’è da lavorare in Campania per garantire il sacrosanto diritto alla salute e all’assistenza, soprattutto nelle aree interne della regione dove resta ancora ampio il divario con le metropoli. Per questo abbiamo voluto destinare parte delle risorse che abbiamo accantonato in questi anni per offrire un nostro contributo all’ampliamento dell’offerta assistenziale in due ospedali fondamentali per il territorio. Presidi che, oltre a servire un bacino importante di residenti, costituiscono un riferimento anche per i tantissimi turisti che nella stagione estiva raggiungeranno il litorale Cilentano e gli splendidi siti paesaggistici patrimonio della nostra regione”.