Tensione dinanzi al bar Nettuno: straniero dà in escandescenza, intervengono i militari

Momenti di tensione, oggi pomeriggio, dinanzi al bar Nettuno, dove uno straniero ha dato in escandescenza spaventando i clienti in fila al bar Nettuno. Il titolare della gelateria del lungomare è intervenuto per allontanarlo, ma senza riuscire nell'intento.

L'intervento

I militari, dunque, hanno sedato gli animi: sul posto, anche la Polizia. Non si conoscono le ragioni dell'agitazione dell'uomo che ha creato apprensione tra i presenti.

Foto di Antonio Capuano

