Restaurata la statua di San Francesco nella chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo, presente anche la vicesindaca

La statua di San Francesco è stata restaurata grazie al contributo Lions Club Salerno Hippocratica Civitas, nella chiesa di Sant’Anna in San Lorenzo, a Salerno. A presiedere la consegna dell'opera tornata a risplendere, la vicesindaca Paky Memoli.

Il commento

"È stato un momento di fede importante vissuto anche con il ruolo istituzionale di vice sindaca - ha commentato la dottoressa Memoli - San Francesco è uno dei Santi più amati al mondo che non ha mai dimenticato i poveri e ci ha insegnato la pace, la fratellanza, l’amore. Un ringraziamento sentito a Don Luigi Aversa per tutto ciò che fa per i ragazzi della parrocchia", ha concluso la vicesindaca.