Restauro dell'Abbazia di Cava de' Tirreni, l'allarme di Azione: "Rischiamo di perdere il finanziamento"

Cava in Azione ed il gruppo consiliare di Azione, con una pec indirizzata al Segretariato Regionale del Ministero della Cultura per la Campania ed alla Soprintendenza per i Beni Culturali di Salerno, hanno invitato queste ultime “a porre in essere tutti gli atti necessari per dare inizio alla gara d’appalto di 1 milione e 500mila euro per il restauro dell’Abbazia Benedettina di Cava de’ Tirreni”.

La richiesta

“I fondi - si legge nella missiva - sono a disposizione del Segretario regionale per i beni culturali, ed il relativo il progetto è stato verificato, validato e approvato oltre due anni fa, ed è quindi pronto per la gara. Da allora si attende la nomina del Rup. Il finanziamento rischia di essere cancellato per una mancata nomina del responsabile del procedimento, in sostituzione del precedente, pensionatosi oltre due anni fa. Eppure il progetto di restauro, predisposto dalla Soprintendenza di Salerno, validato e pronto per la gara il 28 aprile 2021, giace negli uffici del Segretariato regionale MiC per la Campania nonostante numerosi solleciti ed anche un’interrogazione parlamentare. Un ritardo ingiustificato che compromette il finanziamento erogato e la stessa conservazione di un pregevole monumento motivo di orgoglio della Nazione”.