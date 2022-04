Amalfi, al via il restauro della statua bronzea di Flavio Gioia, delle lapidi commemorative e del pannello di Porta della Marina

Al via, dalle prossime settimane, il restauro della statua bronzea di Flavio Gioia, delle lapidi commemorative e del pannello maiolicato di Porta della Marina. La giunta comunale, guidata dal Sindaco di Amalfi Daniele Milano ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di manutenzione, restauro e valorizzazione del patrimonio architettonico emblema dell’Antica Repubblica Marinara. “Al precedente restauro della fontana di Sant’Andrea, aggiungiamo un altro tassello, inserito in un più ampio progetto di riqualificazione – sottolinea il primo cittadino – Con questo restauro, che coinvolge diverse opere, si porterà a compimento la rigenerazione urbana avviata con la riqualificazione del piazzale antistante l'Arsenale della Repubblica e la realizzazione della nuova Piazza della Bussola. Un’area a forte vocazione turistica, porta di ingresso di Amalfi”.

La suggestiva Porta della Marina che, da Piazza Flavio Gioia, si apre verso il cuore antico della città, con scorci sulla cattedrale di Sant’Andrea, luogo di culto e icona della Civiltà Amalfitana. “Salvaguardia e fruizione del patrimonio artistico- architettonico in chiave contemporanea sono due punti cardine imprescindibili – incalza l’assessore alla Cultura e ai Beni Culturali Enza Cobalto – L’iter per il restauro è partito la scorsa estate: con l'approvazione del progetto esecutivo portiamo a compimento il cronoprogramma per la valorizzazione di un luogo che racchiude elementi significativi e celebrativi della nostra storia”.