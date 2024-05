La “Deposizione di Cristo alla Croce” rubata sarà restituita dopo 41 anni alla chiesa di San Matteo Apostolo di Nocera

La “Deposizione di Cristo alla Croce” rubata sarà restituita dal Nucleo Carabinieri per la Tutela del Patrimonio Culturale (TPC) di Napoli alla chiesa di San Matteo Apostolo di Nocera Inferiore. Domani 30 maggio, alle ore 18, alla presenza di numerosa autorità civili, religiose e militari, la pregiatissima pale d’altare del maestro Angelo Solimena, datata 1664, tornerà al suo posto, dopo essere stata portata via nel dicembre 1983. Emozione e attesa in tutta la comunità.