Restyling della pavimentazione sul Corso Vittorio Emanuele: si attende l'avvio dell'intervento

Sta per essere avviato il cantiere per il completamento dei lavori di ripavimentazione del Corso Vittorio Emanuele di Salerno. Anche il tratto da via Diaz fino in piazza Portanova, infatti, sarà interessato dal restyling.

Il cronoprogramma

Il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, come è noto, ha annunciato l'inizio dei lavori a marzo, grazie all'aggiudicazione della gara da parte della Vincenzo Russo Costruzioni. Dunque, parte il conto alla rovescia per il nuovo intervento che renderà esteticamente migliore e più sicuro il salotto cittadino.