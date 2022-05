Via libera al completamento del restyling di Corso Vittorio Emanuele: il Comune di Salerno, infatti, ha firmato la determina per l’aggiudicazione dei lavori per il secondo lotto.

L'annuncio

Ad occuparsi dell'intervento, sarà la società Vincenzo Russo Costruzioni: il tratto che va da via Diaz fino in piazza Portanova, dunque, a breve avrà un nuovo aspetto.