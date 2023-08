Nuovo stadio Arechi: i dettagli sul progetto per il restyling

Spuntano anticipazioni interessanti sul restyling allo stadio Arechi sul portale Sporteimpianti.it: Buromilan in RTP con GAU Arena, Studio Zoppini Architetti, EP&S Group e Studio Geologico Associato Graziano Masi si sono, infatti, aggiudicati la gara per l’affidamento della riqualificazione dell’impianto di via Allende: previsto un investimento di circa 95 milioni di euro. I lavori previsti allo stadio saranno realizzati senza interrompere gli eventi sportivi. Il progetto definitivo sarà consegnato entro marzo 2024, con avvio gara a giugno e apertura del cantiere tra agosto e settembre 2024. La conclusione dell'intervento è prevista entro dicembre 2025.

I dettagli

Come riporta Sporteimpianti,it, la realizzazione di una nuova copertura migliorerà il comfort e la dispersione acustica, integrando l’illuminazione e i pannelli fotovoltaici mentre la nuova facciata, in dialogo con il palazzetto dello sport, darà l’identità visiva e funzionale al nuovo stadio Arechi. L’alluminio, con la sua azione riflettente, catturerà la luce cambiando costantemente la percezione della facciata, imitando i giochi di luce riflessa delle onde del mare. In programma poi la realizzazione di nuovi volumi, per lo più grandi e a pianta libera che nei giorni partita funzioneranno come lounge per gli spettatori vip. Negli altri giorni lo spazio potrà essere utilizzato per ospitare eventi e conferenze. Circa le tribune e le attuali criticità sul fronte visibilità, il progetto prevede la demolizione e ricostruzione dell’anello inferiore, inteso come naturale prolungamento di quello superiore. Sulle nuove tribune realizzate nei corner adiacenti alla tribuna principale si prevede la realizzazione di spazi hospitality e terrazze, con un volume vetrato che permetterà una continuità visiva dal campo di gioco verso il mare. Per assistere alle sfide in modo riservato ed esclusivo, ci saranno 18 Skybox, a disposizione 7 giorni su 7. Le nuove scale divideranno completamente regolando i flussi delle varie categorie di spettatori con una riorganizzazione degli accessi. I collegamenti verticali serviranno gli spettatori del secondo anello e sbarcheranno su nuovi concourse realizzati per ospitare tutti i servizi di supporto che attualmente sono localizzati unicamente al primo anello. Si realizzerà un nuovo settore ospiti conforme a tutte le normative vigenti e nei locali sotto podio della Curva Sud sarà realizzato il museo della Salernitana.