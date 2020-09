Manutenzione alla rete ferroviaria Napoli-Salerno: disagi e percorsi alternativi

Disagi in vista per i pendolari, a causa di interventi di manutenzione straordinaria e di potenziamento tecnologico che RFI annuncia sulla rete ferroviaria Napoli-Salerno. Ci saranno percorsi alternativi per i viaggiatori.

Info utili

Accadrà da lunedì 21 settembre a domenica 11 ottobre. In questo periodo, sarà sospesa la circolazione dei treni sulla linea Napoli - Salerno via Monte del Vesuvio. Per l’intera durata dei lavori i treni che da programma avrebbero dovuto percorrere quel tratto di linea saranno inviati su itinerario alternativo, con un aumento dei tempi di viaggio stimati fra 30 e 60 minuti. In alcuni casi sarà anche necessario ricorrere a cancellazioni di corse o limitazioni di percorso. Gli interventi contribuiranno al miglioramento della linea con incremento degli standard di sicurezza, puntualità e affidabilità dell’infrastruttura. Le attività di cantiere, inizialmente previste in un periodo diverso, sono state posticipate a causa del lockdown imposto dalla pandemia da Covid-19. I dettagli relativi ai provvedimenti di circolazione saranno disponibili su tutti i canali informativi - tradizionali e on line - di RFI e delle Imprese ferroviarie.

