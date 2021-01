Realizzazione della rete fognaria a Nocera Inferiore: parla il sindaco: "Data storica"

"Una giornata storica per Nocera Inferiore". Con queste parole il sindaco Manlio Torquato ha commentato l'apertura del cantiere di realizzazione della rete fognaria (I° lotto) di Via Matteotti. La cerimonia di inaugurazione si è svolta nell'Aula consiliare del Comune di Nocera Inferiore, alla presenza del primo cittadino, del vice presidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola, del consigliere regionale Franco Picarone, dei rappresentanti della Gori che eseguirà i lavori.

Le reazioni

"Dobbiamo far tornare il fiume Sarno allo splendore di una volta e che io ho visto con i miei occhi, alle sorgenti - dice il vice presidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola - disinquinando i suoi affluenti che sono la causa del collettamento di reflui che il fiume è costretto a ricevere. Fare le fognature significa portare i reflui dove devono andare, per evitare poi di ritrovarseli nel fiume e sul litorale". "Iniziano i lavori, è un grande risultato. Sono lavori importanti per Nocera Inferiore - dice il sindaco Manlio Torquato - quanto quelli di Montevescovado - abbiamo tanti progetti da realizzare. La rete fognaria, la caserma borbonica Tofano, la rete ferrata, le palazzine di Monte Vescovado sono interventi che non dipendono solo dall'amministrazione comunale ma che vanno condotti in sinergia con altri Enti".