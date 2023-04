Adeguamento della rete fognaria: al via i lavori, il piano del Comune di Salerno per ridurre i disagi al traffico

In arrivo 11.285.280 euro al Comune di Salerno, per l’adeguamento della rete fognaria cittadina. Il progetto interessa i quartieri di Torrione, Pastena e Mercatello e prevede la realizzazione di una rete duale con separazione delle fognatura di acqua bianca ed acqua nera. L'intervento è finalizzato al miglioramento delle acque di balneazione che, insieme ai nuovi interventi di ripascimento del litorale cittadino che avranno inizio dopo l’estate, segneranno un passo importante per consentire, sempre più, a tutti i cittadini di usufruire del litorale e del mare di Salerno. Per poter procedere alla definizione del progetto esecutivo dell’opera è necessario indagare sulla presenza di tutti i sottoservizi esistenti nei tratti stradali interessati, individuando posizione, quote e opere d’arte presenti nel sottosuolo.

Il piano

L’Amministrazione, dunque, ha messo in campo una articolata campagna di verifiche sul campo che si svolgeranno a partire dall'11 aprile e si svilupperanno fino al 15 maggio. E’ presumibile che tali attività possano comportare un disagio alla popolazione con un rallentamento della viabilità: per ridurre il potenziale disagio, è stato disposto che tali attività avranno luogo prevalentemente nell’orario pomeridiano, dalle 14 alle 20.

L'appello

L’Amministrazione chiede la massima collaborazione a tutti i cittadini per assicurare l’esecuzione in sicurezza della richiamata campagna di verifiche che verrà avviata nei prossimi giorni.

Di seguito, il programma di interventi:

MESE DI APRILE 2023

Settimana 11 -14 Aprile orario 14:00 alle 20:00.

Tratto interessato : Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Guariglia – Incrocio via Gaeta

Giorno 11 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Guariglia – Incrocio via Centola

Giorno 12 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Centola – Incrocio via Mantenga

Giorno 13 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Mantenga – Incrocio via Abamonte

Giorno 14 Via Lungomare Marconi – incrocio via Via Abamonte – Incrocio via Gaeta

Viabilità consentita solo in direzione Mercatello con un’unica corsia di marcia. Chiusura corsia di rientro sul Lungomare direzione centro e traverse collegate. Divieto di sosta lato mare.

Settimana 17 -20 Aprile orario 14:00 alle 20:00.

Tratto interessato : Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Gaeta – Incrocio trav. F. Romano

Giorno 17 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Gaeta– Incrocio via Ventimiglia

Giorno 18 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via Ventimiglia – Incrocio Trav. di via Madonna di Fatima (angolo “Gnoccarì”)

Giorno 19 Via Lungomare Colombo – incrocio Incrocio Trav. di via Madonna di Fatima (angolo “Gnoccarì”) – Incrocio via G. B. Nicolini

Giorno 20 Via Lungomare Colombo – incrocio via Via G. B. Nicolini – Incrocio trav. F. Romano

Viabilità consentita con un’unica corsia di marcia. Divieto di sosta entrambi i lati. Chiusura traverse di ingresso/uscita

Settimana 26 -28 Aprile

Giorno 26 orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : via Trento da Piazza Monsignor Grasso a incrocio Via Vito Lembo

Divieto sosta entrambi i lati

Viabilità alternativa: via Fiume-Via Vito Fornari- via Pietro Gobetti- via Filippo Smaldone

Giorno 27 orario orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato: via Trento da Incrocio Via Lembo a incrocio Via Loria

Divieto sosta entrambi i lati

Viabilità alternativa: via Vito Lembo - via Filippo Smaldone – via Belisario Corenzio – via Loria Vincenzo – via Raffaele Mauri

Giorno 28

Orario 9:00 -13:00

Tratto interessato : Via Gian Vincenzo Ruggiero

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15:00 -19:00

Tratto interessato : Vito Lembo da Via Trento e da via Raffaele Mauri

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati



MESE DI MAGGIO 2023

Settimana 2 – 5 maggio

Giorno 2 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato: Via De Leo

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Talarico – Via F. S. Amato – Via N. M. Salerno

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 3 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Rebecca Guarna

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15 - 19

Tratto interessato: via Giulio Ruggi

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 4 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato: Via Perito - Via Guarico fino incrocio via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Atenolfi - via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 5 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Guarico da piazza Sant’Elmo a via Magliani

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Abbignente – Via Parisi

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Settimana 8 – 12 maggio

Giorno 8 maggio

Orario 9 -13

Tratto interessato : Via Guariglia

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Sciaraffa

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 9 maggio

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via Centola - Via Amendola

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 11 maggio

Orario 15 - 19

Tratto interessato : Via de Crescenzo

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Giorno 12 maggio

Orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : Via Pietro del Pezzo da ponte ferroviario a Via Poseidonia - Via Pisacane

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati

Settimana 15 – 19 maggio

Giorno 15 maggio

Orario notturno 22:00 – 05:00

Tratto interessato : Via Pisacane – via Volontari della Libertà

Chiusura strada - Divieto sosta entrambi i lati