Salerno Musei: al Comune, la firma del protocollo d'intesa per la costituzione della rete

Sarà siglato domani, 29 marzo, alle ore 12, nella sala Giunta di Palazzo di Città, il protocollo d'intesa per la costituzione di ‘Salerno musei’, rete in cui confluiscono quindici istituti museali del territorio. In rappresentanza delle istituzioni coinvolte saranno presenti il sindaco di Salerno, Vincenzo Napoli, Marta Ragozzino, dirigente della Direzione regionale Musei Campania, Franco Alfieri, presidente della Provincia di Salerno, Don Gaetano Landi in rappresentanza dell’Arcidiocesi Salerno Campagna Acerno, Raffaella Bonaudo Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio di Salerno e Avellino, oltre a Nicola Oddati per il Museo dello Sbarco e Salerno Capitale, Giulio Corrivetti per la Fondazione Ebris, Simona Tafuri per la Collezione ceramica A. Tafuri, Chiara Natella per il Museo del Presepe Dipinto di Mario Carotenuto.

Gli obiettivi

Il protocollo intende favorire progetti culturali integrati, promuovere efficaci attività di conservazione, ricerca e fruizione del patrimonio, aumentare l’accessibilità alle collezioni per differenti tipologie di pubblico, mettere in campo strategie e servizi educativi congiunti, curare la promozione in maniera integrata e sistematica. I firmatari del protocollo si impegnano a dotarsi di una struttura organizzativa, a definire un modello di gestione e a programmare un piano di attività congiunte, valorizzando le eccellenze della città e promuovendo il territorio attraverso una proposta culturale organica e condivisa.