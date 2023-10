Rete da pesca illegale a Punta Licosa: scatta il sequestro

Il personale della Guardia Costiera di Santa Maria di Castellabate ha sequestrato, a Punta Licosa, una rete da pesca della lunghezza complessiva di circa 2 km, in quanto potenziale pericolo e sicuro intralcio per la navigazione e per le altre attività marittime, perchè non correttamente segnalata e sprovvista della marcatura identificativa.

II monitoraggio per la tutela dell’ambiente marino costiero continua, anche per la sostenibilità dello sfruttamento della risorsa ittica.