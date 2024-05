Un uomo di 48 anni, residente a Napoli, è stato condannato a 3 anni e 10 mesi di reclusione dalla Corte d'appello per tentata estorsione, stalking e diffusione non autorizzata di immagini sessualmente esplicite, un reato comunemente noto come revenge porn. L'uomo aveva richiesto tra i 10 e i 20mila euro alla vittima, un uomo di Nocera Superiore, minacciando altrimenti di divulgare foto e video di momenti intimi tra i due, cosa che poi ha effettivamente fatto, inviando il materiale a parenti e amici della vittima.

L'imputato

Prima della sentenza, l'imputato aveva chiesto scusa per i suoi atti in una lettera e aveva anche risarcito la vittima. L'accusato aveva iniziato a minacciare la vittima dopo la fine della loro relazione, seguendolo e inviandogli numerosi messaggi e telefonate. Aveva anche minacciato di presentarsi sul posto di lavoro della vittima e sotto casa dei suoi familiari. Le aggravanti includevano il fatto che l'uomo aveva preso di mira una persona con cui aveva avuto un legame affettivo e l'uso di strumenti telematici per le sue minacce.