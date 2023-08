Ascea: nuove analisi dell'Arpac, revocato il divieto di balneazione

"Le analisi delle acque effettuate ieri mattina dall'Arpac e dal comune di Ascea hanno confermato l'eccellenza del nostro mare. Revocato il divieto di balneazione a Velia": lo ha annunciato a mezzo social il sindaco di Ascea, Pietro D'Angiolillo, dopo che, ieri, aveva disposto il divieto temporaneo di balneazione nelle aree marino – costiere, per i punti “Piana di Velia” e precisamente dal confine con il Comune di Casal Velino, fino a circa 60 metri oltre l’intersezione di viale Esperia con il lungomare Ponente di Ascea Marina. L’esito favorevole delle nuove analisi effettuate dall’Arpac, infatti, ha consentito la revoca del divieto di balneazione. L’agenzia regionale, lo scorso 23 agosto, aveva comunicato al sindaco che dai risultati delle analisi effettuate su campione prelevato nell’acqua di balneazione di seguito specificata appartenente al litorale di codesto Comune relative al giorno 21 mese di agosto 2023, è sfavorevole e pertanto la balneazione è da vietarsi, fino a nuova comunicazione, lungo il tratto specificato. Così sono state disposte con urgenza nuove indagini e nuovi prelievi, sia da parte dell’ufficio tecnico comunale che dall’Arpac stesso. Ed oggi è giunta la lieta e tanto attesa notizia della revoca.

La precisazione del Comune

Si sottolinea che l’evento in questione, connesso a circostanze meteorologiche straordinarie, non ha avuto nulla a che vedere con la colorazione verde delle acque marine registratasi nei giorni scorsi, in quanto, nel caso di specie, è stata riscontrata una fioritura abbondante di una microalga non tossica appartenente al phylum Chlorophyta – classe Prasinophyceae, e la colorazione verde delle acque di mare è stata univocamente e scientificamente ricondotta a tale fioritura.



Il commento del Comune

A seguito di prelievi effettuati dall’ARPAC in data 21 agosto, i risultati dei parametri microbiologici sono risultati leggermente superiori ai limiti di legge, probabilmente per le intense precipitazioni verificatesi domenica scorsa. I risultati sono stati comunicati in data 23 agosto e si è provveduto ad inibire temporaneamente la balneazione nella zona cd. “Piana di Velia”. Sono state disposte con urgenza, nella giornata di ieri, nuove indagini e nuovi prelievi sia da parte dell’ufficio tecnico comunale che dall’ARPAC stesso.

