Liquami dalla condotta: nessun pericolo per la salute, revocato il divieto di balneazione a Maiori

Revocato il divieto di balneazione disposto circa 24 ore fa, a Maiori: grazie alla verifica della condotta sottomarina degli scarichi fognari eseguita dal personale Ausino, è emerso infatti che le perdite segnalate non risultano pericolose per la salubrità delle acque. Con le ispezioni, dunque, il sindaco ha emesso una nuova ordinanza per consentire la balneazione sulla spiaggia lato Est del torrente Reghinna.