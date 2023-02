Riattivazione della lungodegenza dell'ospedale di Sarno con il personale di Scafati: provvedimento ritirato

Annullato il trasferimento del personale dall'ospedale di Scafati a Sarno, per l'apertura del reparto di Lungodegenza del Martiri del Villa Malta. L'Asl, infatti, ha revocato la disposizione dei giorni scorsi, dopo l'incontro con i rappresentanti della Fials provinciale e ad altri delegati sindacali.

Il commento

"La marcia indietro dell'Asl è segno che il sindacato, se fatto bene, può ancora dare risposte ai lavoratori su questioni che ledono la dignità professionale di chi tutti i giorni prova a dare un servizio alla comunità", ha detto Carlo Lopopolo, segretario generale della Fials Salerno. "La revoca del provvedimento, anche alla luce della riorganizzazione del presidio ospedaliero di Scafati, è il segnale che sulla vicenda avevamo ragione a volerci vedere chiaro e ad andare fino in fondo. Aprire un reparto con un solo medico, a Sarno, non aveva senso, anche perché Scafati necessita di personale per la riorganizzazione su cui si sta procedendo. Questa è la vittoria sindacale di tutti. Sui diritti dei lavoratori sia chiaro: la Fials Salerno non scenderà mai a compromessi", ha concluso.