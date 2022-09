Revoca delle concessioni sul litorale: il Comune paga le spese processuali del titolare di un chiosco

Il Comune di Salerno dovrà pagare le spese processali del ricorso presentato da uno dei titolari dei chioschetti che si erano aggiudicati il bando per la gestione delle strutture sul litorale libero. La decisione è del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania della Terza sezione staccata di Salerno, come riporta Le Cronache: a presentare il ricorso, Alfonso Pietrofesa, titolare dell’omonima ditta individuale che ha chiamato in causa il Comune per la revoca della concessione rilasciata per l’arenile numero 1, per un presunto grave inadempimento, con diffida a rilasciare libere le aree entro 24 ore.

I fatti

Il ricorso, secondo il Tar, doveva essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, giunta al termine la stagione estiva e, data la natura della decisione, sussistono giusti motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese di giudizio tra le parti, fermo restando ovviamente il rimborso del contributo unificato versato in favore di parte ricorrente. I fatti risalgono al 26 agosto circa quando l’amministrazione comunale ha revocato gli affidamenti, a seguito del blitz, risalente al mese di luglio, da parte della polizia municipale con verbali e sigilli alle pedane installate sulla sabbia per alcune anomalie riscontrate. In quell’occasione, i titolari delle strutture su arenili pubblici hanno iniziato una battaglia contro l’amministrazione comunale che si è conclusa con l’audizione, in commissione Trasparenza, della dirigente Annalisa Del Pozzo per far luce sulle anomalie contestate dall’amministrazione. Dopo un mese, la revoca delle concessioni e, successivamente, il ricorso al Tar che ha dato ragione a Pietrofesa, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.