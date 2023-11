Lavori al Da Procida, riabilitazione a rischio: le preoccupazioni dei pazienti

A rischio, le terapie per la riabilitazione nella sanità pubblica: a lanciare l'allarme, il Tribunale per i diritti del malato di Salerno e Medicina Democratica che ieri mattina hanno tenuto un presidio dinanzi all’ospedale Giovanni Da Procida di Salerno.

Come è noto, a breve inizieranno i lavori per realizzare il nuovo Polo della Riabilitazione: i pazienti sono pertanto preoccupati perchè non sono stati loro ancora indicati - durante tali lavori strutturali - i luoghi e i tempi di somministrazione delle terapie di cui necessitano. Impensabile, secondo i manifestanti, non garantire la continuità della riabilitazione ai pazienti. Non resta che attendere il summit all'Asl sulla delicata tematica, previsto per domani.