Giovi, riapre via Beata Teresa di Calcutta: lavori verso il completamento

Buone notizie per i residenti dei rioni collinari: è stata riaperta via Beata Teresa di Calcutta, a Giovi. Ad annunciarlo, l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella.·"Dopo alcuni mesi di chiusura per i lavori di rifacimento del muro di contenimento, riapre oggi al traffico Via Beata Teresa di Calcutta a Giovi - spiega l'assessore - Il cantiere ha avuto dei ritardi a causa di ulteriori lavorazioni resesi necessarie dopo il completamento del progetto iniziale. Sono in corso lavorazioni per ulteriori opere per il contenimento della carreggiata stradale. I lavori proseguiranno senza sosta per consentire nel più breve tempo il completamento delle attività", ha annunciato.