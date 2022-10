Frana sulla ex SS 18 in prossimità del ponte sul fiume Bussento: oggi la riapertura

Riaperta oggi la ex SS 18 in prossimità del ponte sul fiume Bussento: la Provincia di Salerno ha revocato la precedente ordinanza di chiusura al traffico veicolare, istituendo il senso unico alternato regolato da lanterne semaforiche con riattivazione della circolazione veicolare della ex SS 18, al Km 204+500, in prossimità del viadotto sul fiume Bussento, a Santa Marina. Al via, i lavori di somma urgenza per il ripristino e la messa in sicurezza della carreggiata stradale a seguito del cedimento del rilevato stradale in prossimità del viadotto sul fiume.

“La strada del Golfo di Policastro –ha detto il presidentedi Palazzo Sant'Agostino, Michele Strianese - era chiusa da qualche giorno e aveva messo in ginocchio le comunità di tutta l’area. Per questo, nonostante le difficoltà dell'intervento, abbiamo accelerato l’avvio dei lavori e la riattivazione della circolazione stradale. In queste ore quindi provvediamo alla riapertura parziale al transito mediante il senso unico alternato regolato da impianto semaforico in prossimità del viadotto sul fiume Bussento. - continua - In questi giorni sul posto ha seguito da vicino la questione il consigliere provinciale delegato al Turismo e vicesindaco di San Giovanni a Piro Pasquale Sorrentino insieme ai tecnici del settore Viabilità, con il coordinamento del dirigente Domenico Ranesi e il supporto del consigliere alla viabilità Carmelo Stanziola, nei giorni scorsi più volte presente sul luogo".

