Villa Carrara: riaperti i giardini, attivato il servizio di guardiania

A seguito della manutenzione, sanificazione e messa in sicurezza ultimate dalle Politiche Sociali guidate dall'assessore Paola De Roberto ed effettuate in collaborazione con il Settore Verde Pubblico, riaprono i giardini di Villa Carrara, a Salerno. In attesa delle panchine nuove, dunque, sono stati posti degli avvisi sulle vecchie sedute che, a breve, verranno sostituite. L'area verde della villa, dunque, torna fruibile in una veste rinnovata, con tanto di guardiania che provvederà quotidianamente al monitoraggio, a tutela dell'igiene e del decoro dei giardini.

Non resta che attendere la definizione dell'accordo tra Palazzo di Città e i Cavalieri di Malta, invece, per quel che concerne la villa, la quale, se affidata ufficialmente al Comune, verrà trasformata in un hub socio-culturale come progettato dall'assessorato guidato dalla De Roberto che mira a riaprire la struttura alla città, alle famiglie, agli anziani e ai giovani, riattivando il servizio biblioteca ed emeroteca e il baretto che potrebbe avere anche una funzione sociale ed inclusiva per diversamente abili.