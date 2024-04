Parco del Mercatello, l'assessore conferma la data: "Che i salernitani rispettino e tutelino il polmone verde"

Confermata la riapertura del Parco del Mercatello per il 13 aprile, alle 11, alla presenza, tra gli altri, del Governatore della Campania, Vincenzo De Luca. "Da oggi e fino alla riapertura di sabato, abbiamo prudenzialmente chiuso il parco per rimuovere le barriere poste tra l'area rimasta accessibile in questi mesi e quella interdetta a causa dei lavori, nonchè per le operazioni di pulizia e sgombero del cantiere", ha detto l'assessore comunale all'Ambiente, Massimiliano Natella.

L'annuncio

"Noi ci stiamo adoperando per completare tutti i servizi che avevamo predisposto - continua l'assessore Natella- Stamattina, abbiamo provveduto alla determina per l'affidamento del chiosco che, dunque, sarà già operativo da sabato. Ci auguriamo che i cittadini possano prendere a cuore il Parco, considerandolo il loro giardino perchè necessitiamo della collaborazione della comunità per evitare azioni di repressione e di controllo eccessive sulla buona tenuta del polmone verde. Come tutto ciò che di bello e delicato vive nei contesti urbani, è fondamentale che ogni salernitano ne rispetti e ne salvaguardi le risorse, da quelle arboree agli arredi". Cresce la curiosità, intanto, per scoprire le novità e gli interventi di valorizzazione e restyling che hanno reso ancora più suggestivo e fruibile il Parco del Mercatello.