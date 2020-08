Riapertura delle scuole, De Luca: "In queste condizioni, è impossibile"

“Da qui a una, due settimane saremo chiamati a prendere decisioni importanti. Pensate all’apertura dell’anno scolastico: nelle condizioni attuali non è possibile aprire”.

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso di un incontro a Salerno sulla legge regionale dello psicologo di base.“Non so quello che saranno in grado di fare nelle prossime due settimane – ha concluso De Luca – ma so che avremo scelte complicate da fare”.

La legge regionale

In merito alla legge dello psicologo di base, entusiasta il Governatore: "La legge regionale che istituisce il servizio di Psicologia di Base, approvata quasi a conclusione del lavoro di questi cinque anni, è un grande atto di civiltà. Con questa legge, la Campania si pone all’avanguardia in Italia e anche in questo settore possiamo camminare a testa alta".